Sicheres Surfen, geschützte Daten

Ein belgischer Informatiker hat nun eine Sicherheitslücke in der WLAN-Verschlüsselung entdeckt, von der alle WLAN-fähigen Endgeräte in unterschiedlichen Ausprägungen betroffen sind, sprich: Smart-TV, Router, Smartphone. Über einen „Krack“ haben Hacker Zugriff auf persönliche Daten wie Passwörter, Chatverläufe, Kreditkartendaten oder Bilder. Hierbei wird eine Schwachstelle im Sicherheitsprotokoll WPA2 genutzt, das weltweit zur Verschlüsselung von WLAN-Netzwerken eingesetzt wird. Das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik (BSI) warnt, dass Geräte mit Android und Linux-Betriebssystem besonders gefährdet seien. Auf die Warnung des BSI-Präsidenten Arne Schönborn hin, sicherheitshalber auch private Netzwerke so zu nutzen als würde man sich in ein öffentliches WLAN einwählen, wurden aber bereits Gegenstimmen laut.