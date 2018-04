Sicherheit beim Schlittenfahren

Nur mit einem stabilen und gut lenkbaren Schlitten ist man sicher unterwegs. Die Zeiten, in denen es nur einfache Holzschlitten gab, sind lange vorbei. Heute werden neben dem Klassiker aus Holz in den verschiedensten Formen und Größen, auch Plastikrutschteller ab fünf Euro, sogenannte Plastikbobs für etwa 25 Euro, Zipfelbobs für rund 40 Euro und sogar hochpreisige Hightech-Schlitten mit Lenkrad und Bremse in den Geschäften angeboten. Doch die günstigen Plastikteller und die Plastikbobs, bei denen selbst die Bremse aus Plastik ist, sind bestenfalls für flache, kurze Übungshänge tauglich. Sie sind schwer beherrschbar. Auf Naturrodelbahnen haben sie deswegen nichts verloren. Dort sollte man sich für einen strapazierfähigen und gut steuerbaren Schlitten mit einer durchgehenden Metallkufe entscheiden. Preislich gibt es solche Modelle bereits ab etwa 40 Euro. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass breite Kufen im Schnee nicht so tief einsinken, man allerdings mit ihnen auch schneller unterwegs ist. Die mehrere Hundert Euro teuren Sportrodel sind dagegen ausschließlich etwas für Profis.