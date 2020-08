Sizilianischer Orangen-Fenchel-Salat

Verbraucher | Volle Kanne - Das Rezept zum Downloaden

Zwiebel in feine Ringe schneiden und mindestens zehn Minuten in kaltes Wasser einlegen. Fenchel putzen und ebenfalls in dünne Streifen schneiden. Tipp: Wer eine Schneidemaschine zu Hause hat, kann den Fenchel auch hauchdünn auf der Schneidemaschine schneiden. Staudenselleriestangen säubern und in kleine Stücke schneiden. Von den Orangen zunächst aus der Schale feine Zesten ziehen und zur Seite stellen. Danach die Orangen filetieren. Den Saft der Orangen hierbei auffangen. Nun die Zwiebelringe aus dem Wasser nehmen und ausdrücken.



In einer großen Schale Fenchelstreifen, Staudensellerie, Zwiebelringe, entsteinte Oliven, Olivenöl, Meersalz, und einen Teelöffel Oregano sorgfältig vermengen. Dann circa die Hälfte des aufgefangenen Orangensaftes dazugeben. Da der Salat noch zieht, den Orangensaft am besten nach und nach zugeben.