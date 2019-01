Lange Zeit war Skin-Picking in Fachkreisen gar nicht benannt. Erst 2013 wurde es in den amerikanischen Diagnosekatalog Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) als eigenständiges Krankheitsbild erfasst als sogenannte "excoriation disorder" unter der Rubrik "obsessive-compulsive disorders and related" (deutsch: verschiedene Zwangsstörungen).