Sloppy Joes

Die Zwiebel würfeln und in Olivenöl anschwitzen, dann den Knoblauch hineinreiben. Die Champignons fein würfeln, zusammen mit etwas Salz in die Pfanne geben und so lange braten, bis die meiste Flüssigkeit verdampft ist. Den Stangensellerie schälen, ebenso wie die Paprika fein würfeln und mit in die Pfanne geben. Pfeffer, eine Prise Zucker, Tomatenmark, Chili-Flocken, Paprikapulver, Selleriesamen und Senfkörner hinzufügen. Das Ganze mit Worcestersauce ablöschen, bevor Ketchup, Barbecue-Sauce und etwas Chili-Sauce dazukommen.



In der Zwischenzeit die rote Zwiebel zu feinen Ringen schneiden und in eine Mischung aus Essig und Wasser geben (das sorgt für eine besonders intensive Färbung). Die Burger-Brötchen aufschneiden und auf der Schnittfläche trocken in einer Pfanne anrösten. Die Essiggurken in dünne Scheiben schneiden und den Salat waschen.



Nun die Masse auf die Burger-Brötchen geben, mit Zwiebelringen, Salat sowie Essiggurken belegen und sofort servieren. Als Beilage schmeckt ein knackiger Salat oder Pommes frites.