Zwar werden viele Neubauten mit smarter Technik ausgerüstet, aber nicht umfassend geschützt. So tun sich erschreckende Schwachstellen auf. In den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden mehrere hotels gehackt – durch Kabel, die man im Hotelzimmer anzapfen konnte. Sicherheitsexperte Dörsam erklärt: „Es kann auch in der öffentlichen Toilette geschehen, es muss nicht unbedingt ein Zimmer sein. Wenn man sich ein Zimmer mietet, hat man allerdings mehr Zeit für den Angriff. Und wenn man dann eben auf einem höheren Level diesen Angriff fährt, also wirklich professionellere Angriffe in dem Segment, dann ist man in der Lage, auch von Raum zu Raum und von Stockwerk zu Stockwerk zu hüpfen - logisch gesehen - und dann eben von dort die Kontrolle durchzuführen.“