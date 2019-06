So funktioniert die Flexi-Rente

Wer in Rente gehen will, orientiert sich normalerweise an der Regelaltersgrenze, die derzeit bei 65 Jahren und sieben Monaten liegt. „Arbeitnehmer können dank der Flexi-Rente aber auch schon früher in den Ruhestand gehen“, sagt Francesco Fronholt von der Deutschen Rentenversicherung. Haben sie mindestens 35 Versicherungsjahre auf ihrem Rentenkonto, besteht die Möglichkeit, schon ab dem 63. Lebensjahr den Beruf niederzulegen. „Dafür müssen dann aber lebenslange Abschläge in Kauf genommen werden“, sagt Fronholt.