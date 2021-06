Social Business, Teil 3

Christine Bleks machte 2012 aus der Not ein sinnvolles Geschäft: Junge Menschen können gratis in Wohngemeinschaften wohnen, wenn sie sich dafür als Bildungspaten für benachteiligte Kinder in Brennpunktvierteln engagieren.

5 min 5 min 30.06.2021 30.06.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 30.06.2023 Video herunterladen