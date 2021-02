Das Gemüse schälen und mundgerecht zerkleinern. Aus den Schalen und Abschnitten einen Gemüsefond herstellen oder einen bereits bestehenden nutzen. Die Zwiebeln in etwas Öl anschwitzen und das vorbereitete Gemüse nach und nach hinzugeben. Etwas Rauchsalz hinzufügen und das Gemüse leicht rösten lassen. Chilipulver, Piment, Lorbeer, Paprikapulver sowie Tomatenmark hinzufügen. Das Tomatenmark leicht bräunen, dann ablöschen mit Gewürzgurkensud und mit dem Gemüsefond auffüllen. Letscho sowie grob gewürfelte Gewürzgurken hineingeben. Den Eintopf nun etwa 20 Minuten köcheln lassen, bis die Kartoffeln gar sind.



Die vegane Fleischwurst in Streifen schneiden und in wenig Öl anbraten. Wer das Gericht nicht vegetarisch oder vegan halten möchte, kann natürlich auch normale Fleischwurst oder andere Wurstreste nutzen. Kurz vor dem Servieren abschmecken und mit etwas Zitronenabrieb sowie Zucker verfeinern.



Die Soljanka schmeckt am Folgetag tendenziell sogar noch besser, da sie die Möglichkeit hatte, gut durchzuziehen. Dazu schmeckt saure Sahne und eine Scheibe Graubrot (Achtung: Gluten!).