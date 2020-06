Vietnamesische Sommerrollen

Verbraucher | Volle Kanne - Rezept Download

Karotte, Salatgurke, Spitzpaprika, Rettich und Frühlingszwiebeln in feine Streifen schneiden. Blätter vom Kopfsalat abzupfen und bereitlegen. Mungobohnenkeimlinge in Essigwasser legen, um sie keimfrei zu machen. Röstzwiebeln und frischen Koriander bereitlegen.



Die Zutaten stellt man traditionell für die Gäste bereit und jeder rollt selbst: Zuerst wird ein Blatt Reispapier befeuchtet (dafür gibt es spezielles Geschirr, ein tiefer Teller mit Wasser funktioniert aber auch). Auf das angefeuchtete Reispapier legt man Salatblätter, Glasnudeln und Gemüse, dann Erdnüsse, Röstzwiebeln und den Koriander. Anschließend wickelt man alles zu einer Rolle, die man in den leckeren Dip tunkt und mit den Fingern isst.