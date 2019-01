Sommersalat „Asia-Style“

Geputzte Shiitake-Pilze halbieren oder vierteln, in heißem Olivenöl goldgelb anbraten. Avocados schälen, halbieren, Steine entfernen, würfeln. Gewaschene Kaiserschoten in feine Streifen schneiden, Frühlingszwiebeln in Ringe zerteilen, Zucchini waschen, der Länge nach in Scheiben zerteilen und in Streifen schneiden. Paprikaschoten halbieren, Kernhaus entfernen, in feine Streifen schneiden. Vom Brokkolikopf Röschen ablösen, kurz knackig blanchieren, in Scheibchen zerteilen, Chilischote von Kernen befreien, fein zerteilen.