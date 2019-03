Verbraucher | Volle Kanne - Trendige Einrichtung für zu Hause im Sommerlook

Wenn die Sonnenstrahlen in die Wohnung fallen, ist Zeit für frische Wohnideen. Ann-Kathrin Ottos Tipps: Die Natur als Vorbild nehmen. Filzuntersetzer in Form einer Zitrone bringen Frische in die Küche, Mango an der Wand ist die perfekte Sommerfarbe.