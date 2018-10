Sonnenbrillen – sicherer Schutz für die Augen

„UV“ ist die Abkürzung von „Ultraviolett“. Das Licht ist der sichtbare Teil von elektromagnetischen Wellen, die uns die Umwelt per Auge wahrnehmen lässt – immerhin 80 Prozent aller Informationen, die wir über die Sinnesorgane (Auge, Ohr, Tast-, Geruchs- und Geschmackssinn) aufnehmen, kommen über das Auge.



Strahlung, die kürzer ist als das, was wir als blau wahrnehmen, ist ultraviolette Strahlung – ihre Wellenlänge beträgt weniger als 386 Nanometer. Tritt diese Strahlung zu lange und zu oft in unser Auge, schädigt sie dieses. Sonnenbrände auf der Hornhaut, eine Beschleunigung des Grauen Stars, ein zumindest vorübergehender Verlust der Sehschärfe sind die Folge.