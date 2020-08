Hautausschlag durch Sonnenstrahlung

Durch die starke UV-Strahlung kommt es bei einer Lichtdermatose zu einer Überreaktion des Immunsystems mit allergieähnlichen Beschwerden. Die Erscheinungen auf der Haut treten unspezifisch auf. Das heißt, dass sie sich in der Regel nicht sofort, sondern im Verlauf mehrerer Stunden oder Tage entwickeln. Meist beginnt der Ausschlag mit einem Jucken oder Brennen auf der Haut, was beides stark ausgeprägt und sehr unangenehm sein kann. In der Folge kann sich ein großflächiger Hautausschlag mit Rötungen, Pusteln und Papeln entwickeln. Betroffene Körperstellen sind vor allen Dingen Bereiche wie das Gesicht, das Dekolleté, die Unterschenkel oder die Arme.