Sozialwahl - was wird da gewählt?

Besonders wichtig sei die Tatsache, dass die Vertreterversammlungen der Rentenversicherungen und die Verwaltungsräte der Krankenkassen die Mitglieder der Widerspruchsausschüsse wählen. „An diese Widerspruchsausschüsse können sich die Versicherten wenden, wenn sie mit Entscheidungen ihrer Rentenversicherung oder ihrer Krankenkasse nicht einverstanden sind“, erklärt Wagner. Die Widersprüche werden ohne langwierige Verfahren bearbeitet. So werden Rechtsstreitigkeiten vermieden, die sich sonst über Jahre ziehen könnten. Der Experte führt folgendes Beispiel an: Bei der Rentenversicherung (Bund) wird gegen etwa zehn Prozent der Bescheide zu medizinischen Reha-Maßnahmen Widerspruch eingelegt. Über die Hälfte der Widersprüche ist erfolgreich. „Ohne die Streitklärung innerhalb der Rentenversicherung müssten diese Versicherten vor Gericht ziehen. An der Stelle zahlt sich die Selbstverwaltung für den Einzelnen unmittelbar aus“, so Wagner.