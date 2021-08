Für die Spätzle Mehl mit aufgeschlagenen Eiern, Salz, Muskat, Wasser und Öl zu einem halbfesten Teig vermengen und kräftig verschlagen, bis der Teig Blasen wirft. Teig mithilfe eines Knopfspätzleblechs in leicht gesalzenes Wasser streichen, aufkochen, kurz ziehen lassen, herausnehmen und warm stellen.



Für die Gemüse-Pilzbolognese Zwiebel und Pilze in heißem Öl kurz angehen lassen, alle Gemüsewürfel zugeben, gut andünsten. Tomatenmark und Mehl einrühren, mit Tomatensaft und Gemüsebrühe aufgießen, Knoblauch zugeben und einköcheln lassen, mit Salz und Thymian verfeinern.



Spätzle in Öl anschwenken, Chili zugeben, eventuell mit Salz nachwürzen. Spätzle „all‘arrabbiata“ auf Tellern anrichten, Gemüse-Pilzbolognese darüber verteilen.



Dieses Gericht ist vegetarisch.