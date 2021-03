Spätzle-Gemüsetarte

Frühlingszwiebeln säubern, in Röllchen schneiden. 4 Eier und Milch verquirlen, mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen.



Für den Teig Eier mit Mehl, etwas Wasser, Olivenöl verrühren, mit Salz, weißem Pfeffer und Muskat würzen. Mit dem Kochlöffel den Teig schlagen, bis er Blasen wirft. Teig auf das angesetzte Lochsieb geben, mit der Teigkarte in sprudelndes Salzwasser drücken. Spätzle mit der Schaumkelle in eine Schüssel geben, Erbsen, Paprikawürfel, Frühlingszwiebel, Schnittlauch und Petersilie zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen, gut vermengen. Das Ganze in eine mit Backpapier ausgelegte Obstkuchenform füllen, leicht andrücken, mit der Ei-Milchmasse übergießen, im vorgeheizten Backofen bei 150 Grad 20 bis 25 Minuten backen. Die fertige Tarte herausnehmen und auf ein Tortenblech stürzen, wieder zurückstürzen und warm stellen.



Zwiebeln in heißem Olivenöl glasig angehen lassen, mit Mehl stäuben, einrühren, mit kalter Milch angießen, glatt rühren, mit Brühe auffüllen, aufkochen, köcheln lassen, geriebenen Bergkäse unterziehen, mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Die Sauce als Spiegel auf einem flachen Teller angießen, Tarte in Tortenstücke schneiden und auf der Sauce anrichten.