Spaghetti Carbonara

Spaghetti in sprudelndem Salzwasser auf den Biss kochen, vom Spaghetti-Wasser etwas in eine Pfanne geben, etwas Gemüsebrühe zugeben, klein geschnittenen Pancetta zufügen.



Eigelb mit Ei verschlagen, mit dem angegangenen Pancetta mischen, nicht zu heiß werden lassen! Ei-Masse mit dem Parmesan unter die Spaghetti mengen, mit Salz, Pfeffer würzen. Spaghetti in tiefem Teller anrichten, geriebenen Parmesan darüber streuen und mit Thymian garnieren.