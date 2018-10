Spaghetti-Kürbis und Kürbis-Pralinenmousse

Sahne mit Zucker steif schlagen. Anschließend die Gelatine in kaltem Wasser einweichen, gut ausdrücken und am Ofenrand zerlaufen lassen. Zum Kürbispüree die aufgelöste weiße Schokolade zufügen und Gelatine einrühren. Sahne und Joghurt unterheben, in eine Schüssel oder Gläser abfüllen. Am besten über Nacht oder vier bis fünf Stunden im Kühlschrank anziehen lassen.



Zutaten für den Hagebuttenspiegel auf einem flachen Dessertteller verrühren, dann die kalte Kürbismousse daraufgeben. Braunen Zucker schmelzen, Maronen untermengen und kurz verrühren. Diese Masse zum Erkalten auf ein Brett oder eine Steinplatte geben. Nach Erkalten den Krokant mit einem Fleischklopfer zerstoßen und über die Mousse verteilen. Mit frischer Minze ausgarnieren.