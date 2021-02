Spaghetti Marinara

Zwiebeln und Knoblauch fein würfen und in Olivenöl anschwitzen. Die Kirschtomaten halbieren und zusammen mit Salz und Pfeffer in die Pfanne geben. Tomatenmark hinzufügen und mit Traubensaft ablöschen. Die gehackten Tomaten hinzugeben und mit Cayenne-Pfeffer sowie einer Prise Zucker würzen. Diese Sauce nun einige Zeit bei mittlerer Hitze köcheln lassen, um eine schöne, eingedickte Konsistenz zu erhalten.



In der Zwischenzeit die Spaghetti nach Packungsanleitung in deutlich gesalzenem Wasser kochen. Sardinen und Sardellen nur grob zerteilen und kurz vor dem Servieren mit in die Sauce geben. Kräuter sowie etwas Öl, in dem die Sardinen eingelegt waren, hinzufügen. Bei Bedarf abschmecken und sofort servieren.



Tipps zum nachhaltigen Fischkauf finden Sie auf den Seiten des WWF und bei Greenpeace.