Spaghetti mit Lamm-Gemüsebolognese

Lammfleischwürfel mit fein gewürfeltem Knoblauch, gemahlenem Kardamom, Kreuzkümmel, Ingwerpulver, Chiliflocken und gerebeltem Zitronenthymian gut vermengen. Mit Olivenöl beträufeln und kurz einziehen lassen. In heißer Pfanne mit allen Ingredienzien anbraten, rote Zwiebelwürfel zugeben und mit angehen lassen. Tomatenmark und Paprikapulver zufügen und mit einrühren. Mit Tomatenpüree angießen, mit Gemüsebrühe auffüllen, aufkochen und köcheln lassen. Gemüsewürfel zugeben, mitköcheln lassen, mit Salz, Pfeffer und Chiliflocken würzen und zum Schluss Tomatenwürfel einrühren.



Spaghetti in sprudelndem Salzwasser auf den Biss kochen. Abschütten und abtropfen lassen. In tiefen Tellern anrichten, Bolognese darüber geben und mit Zitronenthymian garnieren.