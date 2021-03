Spaghetti mit Fischbällchen

Zuerst die Tomatensauce vorbereiten. Die Zwiebel würfeln und in etwas Olivenöl farblos anschwitzen, die Fenchelsamen mit anrösten. Den Knoblauch grob hacken und hinzugeben. Mit den gehackten Tomaten ablöschen, die Kräuter sowie Salz, Pfeffer und eine Prise Zucker hinzufügen. Etwa 20 Minuten köcheln lassen, um eine sämig eingedickte Konsistenz zu erhalten.



In der Zwischenzeit die Fischbällchen zubereiten: Hierzu das Fischfilet ganz fein hacken. Für die Bindung etwa ein Drittel der Masse zusammen mit einem Ei, Salz, Pfeffer, Zitronenabrieb und Cayennepfeffer in der Küchenmaschine feiner zerkleinern (zu einer sogenannten Farce). Diese Masse zum übrigen Filet geben. Paniermehl sowie gehackten Dill hinzufügen und zu einer gut formbaren Masse verarbeiten, sollte die Masse noch zu weich sein, weiteres Paniermehl hinzufügen.



Zwischenzeitlich die Spaghetti in ausreichend Salzwasser geben und nach Packungsanleitung kochen.



Aus der Fisch-Masse nun mit einem Eisportionierer oder feuchten Händen kleine Bällchen formen. Diese Bällchen in Paniermehl wälzen und zusammen mit angedrückten Knoblauchzehen sowie etwas übriggebliebenen Kräutern in einer Pfanne knusprig anbraten. Die Kräuter entnehmen und die Fischbällchen mit der Sauce ablöschen.