Spanische Tomaten-Paprikasuppe

Paprika entkernen, in Blättchen zerteilen und in heißem Olivenöl angehen lassen. Fein gewürfelten Ingwer zugeben, mit anschwenken, mit Zitronensaft ablöschen und abkühlen lassen. Das Ganze in den Mixer geben, geschälte, entkernte und in Würfel zerteilte Salatgurke und klein geschnittene Fleischtomaten zufügen. Alles fein mixen, in eine Schüssel mit Eiswürfeln geben, mit Gemüsebrühe auffüllen, Kreuzkümmel, Kardamom, fein gewürfelten Knoblauch zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen, Streifen von Basilikum mit unterziehen.



Weißbrotwürfel in heißem Olivenöl goldgelb kross anbraten. Suppe in tiefem Teller oder Terrine anrichten, feine Paprikawürfel, Brotcroûtons, Chiliflocken über die Suppe streuen, mit Minzekrönchen garnieren.