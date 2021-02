Spanische Tortilla

Die vorgekochten Kartoffeln in Scheiben schneiden und die Zwiebeln in Streifen. Die Kartoffeln in Olivenöl anbraten und erst etwas Farbe nehmen lassen, dann die Zwiebeln zugeben, salzen und pfeffern. Hinweis: Grundsätzlich lassen sich Tortillas auch aus ungekochten Kartoffeln herstellen, dann erhöht sich die Bratzeit jedoch auf etwa 20 Minuten bei niedriger Hitze. Außerdem lässt sich die Tortilla auch ganz einfach mit dem persönlichen Lieblingsgemüse individualisieren, dabei sollte nur darauf geachtet werden, dass die Kartoffelmenge im Verhältnis reduziert wird.



Die Eier verquirlen und mit Salz und Pfeffer würzen. Etwas Kurkuma verstärkt die gelbe Farbe. Nun die Kartoffeln zu den Eiern (nicht anders herum!) geben, gut vermischen und in eine Pfanne mit etwa 24 Zentimetern Durchmesser geben. Sie sollte beschichtet sein und keine Plastikelemente haben. Kurz anstocken lassen, dann für etwa fünf Minuten bei 200 Grad Grillfunktion in den Backofen stellen. Den Gargrad kann man feststellen, indem man mit dem Finger vorsichtig in der Mitte der Pfanne auf die Tortilla drückt: Sie sollte dann fest sein.

Man kann Tortillas auch nur in der Pfanne herstellen: Dann muss man sie in der Mitte der Garzeit in der Pfanne geschickt, unter Zuhilfenahme eines Tellers wenden.



In der Zwischenzeit für die Mojo rojo alle Zutaten grob zerkleinert in einen Mixbecher geben, gründlich pürieren und abschmecken. In eine Schale füllen und zu den Tortillas reichen, die man in Tortenstücke teilt. Tortilla eignet sich traditionell auch äußerst gut zum Kaltverzehr, etwa als Pausenbrot, für kalte Buffets oder Picknicks.