Sparen in der Niedrigzinsphase

Grundsätzlich seien die Schwankungen in anderen Ländern nicht groß, so Hommel. In einem EU-Land sind die Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro gesichert. In anderen Ländern sei das Risiko höher: „Vielleicht bekommt man ein Prozent mehr fürs Festgeld, trägt dann aber auch das Risiko, wenn die Bank pleitegeht. Ich persönlich würde davon abraten. Es ist auch immer mit Aufwand verbunden“, so der Experte weiter.