Spargel-Süßkartoffel-Spinatragout mit Safransauce

Süßkartoffeln schälen, säubern, längs halbieren und in heißem Olivenöl angehen lassen. Schalottenwürfel zugeben und mit anschwenken. In Röllchen geschnittenen Frühlingslauch, blanchierten und grob gehackten Blattspinat sowie in Stücke geschnittenen Spargel zufügen. Geröstete Pinienkerne mit unterziehen.



Schalottenwürfel in heißem Olivenöl glasig angehen lassen. Mit Maismehl stäuben, mit Sojadrink angießen, mit Spargelfond auffüllen, aufkochen und köcheln lassen. Safran zugeben, mit einrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Spargel, Süßkartoffeln und Spinat mit Sauce vermengen und in tiefen Tellern anrichten. Mit Chiliflocken und Rettichsprossen bestreuen.