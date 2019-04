Legierte Spargelcremesuppe

Spargel vom Kopf nach unten schälen, Enden etwas abschneiden. In sprudelndem Salzwasser mit etwas Butter und Zucker auf den Biss kochen, abtropfen lassen, in kleine Stücke schneiden. Schalottenwürfel in geschmolzener Butter angehen lassen, mit Maismehl bestäuben, gut verrühren. Mit kalter Milch angießen, dann mit Fond vom gekochten Spargel auffüllen, aufkochen, köcheln lassen, zur Seite ziehen, nicht mehr kochen lassen. Eigelbe mit Sahne verrühren, unterheben, mit Salz und Pfeffer würzen. Spargelstücke als Einlage zugeben.