Spargelcremesuppe

Die Suppe in einen Mixer geben. Die Pistazien zugeben und ausführlich durchmixen. Dann durch ein Sieb in einen Topf gießen. Die Konsistenz mit weiterer Gemüsebrühe steuern. Die Spargelspitzen in die heiße Suppe geben, bis sie weich sind. Dann die Suppe in Tassen oder Teller füllen, Zanderklößchen einsetzen und mit Pistazien garnieren.