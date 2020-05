Legiertes Spargelragout

Spargel vom Kopf nach unten schälen, Enden etwas abschneiden und in sprudelndem Salzwasser mit etwas Zucker und etwas Öl auf den Biss kochen. Schalottenwürfel in heißem Öl glasig angehen lassen und mit etwas Mehl bestäuben. Mit Spargelfond angießen, die Hälfte der Kochsahne zugeben. Spargel in Stücke und Frühlingszwiebel in Röllchen schneiden, beides zufügen, mit Salz und Pfeffer würzen. Würfel von abgezogenen Tomaten mit unterziehen. Eigelbe mit restlicher Sahne verrühren.