Spargelsalat mit Tomate und Ei

Ciabatta-Brotscheiben in Würfel schneiden (Croûtons) und in heißem Olivenöl kross ausbraten. Spargel vom Kopf nach unten schälen, Enden etwas abschneiden und in sprudelndem Wasser mit etwas Salz, Zucker und kalt gepresstem Olivenöl bissfest kochen.