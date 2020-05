Lauwarmer Spargelsalat

Für die Vinaigrette etwa 150 ml vom Spargelsud abnehmen und darin die klein geschnittene Zwiebel und den Knoblauch weichkochen. Mit Zucker und Pfeffer würzen. Umfüllen in ein hohes Gefäß und groben Senf, Zitronensaft, Essig und die Kräuter zugeben und sorgfältig pürieren, bis eine Bindung entsteht. Dann langsam Walnussöl zugeben und darauf achten, dass die Bindung erhalten bleibt (Emulsion). Bei Bedarf abschmecken. Den noch warmen Spargel in ganzen Stangen oder zerkleinert in dieses Dressing einlegen und gehobelte Radieschen und Schnittlauch zugeben. Man kann den Salat sofort halbwarm genießen oder bis zu mehreren Tagen im Kühlschrank durchziehen lassen.