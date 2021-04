Spargeltoast mit Roastbeef

Toastscheiben in etwas heißem Olivenöl beidseitig goldgelb anrösten, je ein Viertel vom grünen und weißen Spargel in zwei Scheiben Roastbeef einwickeln und entgegengesetzt auf die Toastscheibe legen.



Hollandaise nach dem Rezept auf Packung aufschlagen, Joghurt mit unterziehen, etwa drei Esslöffel davon über den Spargel verteilen. Toast im vorgeheizten Backofen bei circa 230 Grad Oberhitze etwa zwei Minuten goldbraun überbacken.



Dann mit in Streifen geschnittenen Basilikumblättern und Sprossenmix bestreuen. Halbierte Tomaten kurz in Olivenöl anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen und dazulegen.