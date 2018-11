Speiseröhrenkrebs kann überall in der Speiseröhre entstehen. Auch Karzinome, die am Übergang von der Speiseröhre in den Magen auftreten, werden als Speiseröhrenkrebs bezeichnet. Es handelt sich dabei um eine bösartige Tumorerkrankung der Speiseröhrenschleimhaut. Speiseröhrenkrebs ist in Deutschland eher selten. Verlässliche Zahlen gibt es aus dem Jahr 2014. Damals wurde bei 5.370 Männern und 1.560 Frauen ein bösartiger Tumor der Speiseröhre entdeckt. Für das Jahr 2018 gehen Experten von einem leichten Anstieg aus.