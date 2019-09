Viele Spiele-Apps sind nicht kindgerecht

Keine einzige der 14 getesteten Apps, darunter Spiele wie Minecraft, Clash of Clans oder Pokémon Go, kann Stiftung Warentest bedenkenlos für Kinder empfehlen. Alle getesteten Spiele, bis auf Fortnite, sind kostenlos in den App-Stores erhältlich. Einige der Spiele werden bereits ab 0 Jahren angeboten, die höchste Altersempfehlung liegt bei 12 Jahren.