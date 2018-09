Glücksspielsucht im Alter

Oft beginnt das Spielen als harmlose Freizeitgestaltung. In Deutschland haben sich circa 78 Prozent der 16- bis 65-Jährigen schon mindestens einmal an einem Glücksspiel beteiligt. Männer sind häufiger als Frauen betroffen. Besonders problematisch: hohe Gewinne zu Beginn. Denn dieses Gewinnerlebnis versuchen die Betroffenen durch häufiges Spielen zu wiederholen. Es findet somit eine frühe und enge Bindung zum Glücksspiel statt. Erfolglose Aufholjagden, um das verlorene Geld am Automaten zurückzugewinnen, gehen nach und nach über in einen „Abschaltmodus“, in denen es den Betroffenen möglich ist, kurzfristig in eine andere Rolle zu schlüpfen und gleichzeitig bestehende Belastungen auszublenden.