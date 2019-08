Marinierte Spieße vom Schweinebauch

Malztrunk mit braunem Zucker, grobem Meersalz, Balsamicosirup und buntem Pfeffer gut verrühren, dann einige Tropfen Öl zugeben. Fleischfackeln in heißem Öl rundum braten, dann erst mit der vorbereiteten Marinade einpinseln. Darin die Fackeln baden, so dass sie etwas karamellisieren.



Vom Spitzkohl die Außenblätter abnehmen, Strunk ausschneiden, halbieren, in feine Streifen schneiden und in einer Schüssel mit dem Stößel und etwas Salz weich kneten. Etwas braunen Zucker, Obstessig, Öl, ansautierte Zwiebelwürfel, ausgelassene Speckwürfel und Kümmel zufügen. Röllchen der Frühlingszwiebel und gehackte Petersilie unterheben, mit Pfeffer nachwürzen.



Joghurt mit fein gewürfeltem Knoblauch, geraffelter Salatgurke, Frühlingszwiebelröllchen und gehackter Minze gut vermengen, mit Salz und Pfeffer würzen, in einer Schüssel anrichten. Fackeln mit dem Bratensatz auf einer Platte anrichten. Den Salat in der Schüssel servieren.