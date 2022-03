Spinat-Eiertörtchen

Ciabatta-Würfel dezent in Olivenöl anrösten. Blanchierten Spinat mit Milch, Pinienkerne, Eier und Salzlakenkäse vermengen, Ciabattawürfel unterheben, mit Pfeffer und wenig Salz abschmecken.



Törtchen-Ringe (circa acht Zentimeter Durchmesser) auf ein Blech mit Backpapier stellen, kurz bei 160 Grad in den Backofen geben, herausnehmen und dann die Masse in die Ringe füllen. Erneut in den Backofen stellen und circa 35 bis 40 Minuten stocken lassen.



Geschälte Kohlrabi in Stäbchen scheiden, Möhrchen schälen und in Halbmond-Blättchen zerteilen. Alles in erhitztem Öl kurz blond angehen lassen, mit Brühe aufgießen, Röllchen von Frühlingszwiebeln zugeben und alles bissfest garen. Dann Sauerrahm zugeben, nicht mehr stark erhitzen, mit Salz und Pfeffer abschmecken und Kerbelblättchen zufügen. Das Gemüse auf Tellern verteilen und Törtchen daraufsetzen.



Topping: Auf Wunsch kann ein Topping über das Törtchen verteilt werden, das aus Streifen von Mailänder-Salami mit Olivenöl und feinen Knoblauchwürfeln besteht, dann fällt das Gericht allerdings nicht mehr unter vegetarisch.