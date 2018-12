Spinatfrikadellen

Paprika entkernen, säubern, in Blättchen schneiden. Knoblauchblättchen in heißem Olivenöl angehen lassen, Paprika mit anschwenken, die restlichen in Streifen geschnittenen Salbeiblätter unterheben. Mit Salz und Pfeffer würzen, als Bett auf flachem Teller anrichten, Frikadelle daraufsetzen, mit Kerbelsträußchen garnieren.