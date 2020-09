Spinatknödel

Altbackenes Ciabatta in kleine Würfel schneiden, in eine Schüssel geben und mit den Eiern gut vermischen. Dann angeschwitzte Zwiebelwürfel, blanchierten, grob gehackten Babyspinat und Ricotta zugeben, alles gut vermengen. Gehackte, geröstete Pinienkerne unterheben, mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Masse etwas anziehen lassen, dann davon Knödel formen und diese in sprudelndes Salzwasser oder Gemüsebrühe legen. Ziehen lassen, bis sie oben schwimmen.



Zwiebelwürfel in heißem Öl glasig angehen lassen, mit Mehl bestäuben und einrühren. Mit kalter Milch angießen, glattrühren, dann Gemüsebrühe auffüllen, aufkochen und köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Geriebenen Parmesan einrühren, Schnittlauchröllchen und gehackte Petersilie mit unterziehen.



Kirschtomaten in heißem Olivenöl anbraten, würzen und mit Thymian aromatisieren. Knödel in tiefem Teller anrichten, mit Soße überziehen, mit Thymian garnieren und zum Schluss Kirschtomaten mit ansetzen.