Spinat-Parmesan-Omelett

Die Eier zunächst zusammen mit dem geriebenen Parmesan in einer Schüssel verquirlen und dann mit ein bisschen Salz und Pfeffer würzen. Den Kochschinken in kleine Würfel schneiden und in einer Pfanne auslassen. Den Spinat waschen und trocken schleudern. Dann zum Kochschinken geben, kurz zusammenfallen lassen und anschließend mit ein wenig Muskatnuss würzen. Nun die Parmesan-Eimasse darüber geben.