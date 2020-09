Spitzkohlroulade mit Rinderhack-Apfelfüllung

Verbraucher | Volle Kanne - Download Rezept: Spitzkohlroulade

Spitzkohl aufblättern, Blätter in sprudelndem leichten Salzwasser ganz kurz blanchieren, in Eiswasser abschrecken, gut abtropfen lassen, auf Küchenkrepp abtupfen, Rispen ausschneiden.



Rinderhack mit Eiern, Zwiebelwürfeln, gestoßenen Cornflakes, Schnittlauchröllchen, gehackter Petersilie gut vermengen, mit Salz und Pfeffer würzen, Apfelwürfel mit unterziehen. Kohlblätter auflegen (zwei Blätter ineinander), Hackmasse darauf anhäufeln, Kohl-Außenränder umlegen, einrollen, mit Bindfaden Kreuzbund binden.



Zwiebeln in heißem Olivenöl glasig angehen lassen, Tomatenmark unterrühren, mit Maismehl bestäuben, mit Kalbsfond auffüllen, aufkochen, köcheln lassen, Schinkenwürfel mit unterrühren, Rosmarinzweige zufügen, Kohlroulade darauf setzen, im vorgeheizten Backofen bei circa 150 Grad Celsius 25 bis 30 Minuten garen.



Frühlingszwiebeln-Röllchen und Streifen von geschälten Karotten in heißem Olivenöl kurz angehen lassen, mit etwas Gemüsebrühe angießen, rote Chiliringe zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen. Als Bett auf flachem Teller anrichten, Bindfaden von der Roulade entfernen, darauf setzen, mit Sauce überziehen, mit Rosmarin garnieren.