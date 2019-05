Sport bei Asthma

Prinzipiell können Asthmapatienten alle Sportarten ausüben. Entscheidende Faktoren sind vor allem Dauer und Intensität der Belastung. Als besonders günstig haben sich Ausdauersportarten (wie Laufen, Schwimmen, Radfahren, Wandern oder Inline-Skating) erwiesen. Sie stärken nicht nur Herz und Kreislauf, sondern sorgen auch für eine größere Atemtiefe. Um eine Überbelastung zu vermeiden und keinen Asthma-Anfall zu provozieren, sollten Asthmatiker sich langsam aufwärmen und ihre sportliche Aktivität immer an ihre momentane Lungenfunktion anpassen. In diesem Zusammenhang kann die Kontrolle mit dem Peak-Flow-Meter von großem Nutzen sein. Unter fachkundiger Anleitung findet das Training in einer Lungensportgruppe statt. Lungensport ist kein Leistungssport. Neben Kraft, Ausdauer und Koordination werden Atem- und Entspannungstechniken vermittelt. Dabei werden die Übungen an den Leistungsstand und den individuellen Voraussetzungen der einzelnen Teilnehmer angepasst.