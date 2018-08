Verbraucher | Volle Kanne - Deo-Roller vs. Spray

Lästiger Geruch unter den Achseln - was hilft dagegen am besten? Wir nehmen die Varianten Roller und Spray unter die Lupe und klären weitere Fragen: Sind Aluminiumsalze wirklich schädlich? Was kann man vorbeugend gegen das Schwitzen tun?