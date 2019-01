Ständig schlaflos

Bei einer Schlafstörung handelt es sich um ein komplexes Zusammenspiel aus Erwartungshaltung und Druck: Man will einschlafen, setzt sich aber zu sehr unter Stress, so dass das Ein- oder auch Durchschlafen nicht funktioniert. Am Tag ist man so angeschlagen, dass man einen Druck auf die Nacht aufbaut - und nachts keine Ruhe findet. Ein Teufelskreislauf beginnt.