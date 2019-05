Stammzelltherapie bei MS

In der Schweiz waren bisherige Behandlungen dieser Art so erfolgreich, dass die Stammzellentherapie bei MS in den Leistungskatalog der Schweizer Krankenkassen aufgenommen wurde. So auch in Schweden und Großbritannien.

Allerdings ist die Stammzellentherapie bei MS unter Ärzten in Deutschland noch umstritten. Dr. Bernhard Hemmer, Direktor der Neurologischen Klinik der Technischen Universität München, sieht den Einsatz kritisch.