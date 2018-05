Stangenspargel mit Avocado-Garnelencreme

Spargel vom Kopf nach unten schälen, Enden etwas abschneiden und in sprudelndem Wasser mit Salz, Zucker und kalt gepresstem Öl bissfest kochen. Acht Garnelen in heißem Öl ganz sanft heiß ziehen lassen, mit Salz und Pfeffer würzen. Ein Spargelbündel auf einem Teller anrichten und mit Avocado-Garnelencreme überziehen. Je zwei gebratene Garnelen daraufsetzen, gebratene Kirschtomaten an beiden Enden mit anlegen und das Ganze mit abgeschnittener Gartenkresse bestreuen.