Stangenspargel

Weißen Spargel vom Kopf nach unten schälen, Enden etwas abschneiden. Grünen Spargel von der Mitte nach unten schälen, Enden etwas abschneiden, in sprudelndem Wasser beides mit Salz, Zucker und Butterflocke auf den Biss kochen. Morcheln längs halbieren, gut kalt waschen. Schalottenwürfel in aufgeschäumter Butter angehen lassen. Mit Maismehl bestäuben, einrühren, mit Gemüsebrühe oder Spargelfond angießen, dann mit etwas Sahne auffüllen.



Eine Messerspitze Safran zufügen, mit Salz und Pfeffer würzen, Röllchen von Frühlingszwiebel zugeben, leicht köcheln lassen. Klein geschnittene Garnelen mit einrühren. In Stücke zerteilte Morcheln in Olivenöl ansautieren, mit unterheben. Spargel auf flachem Teller anrichten, mit Morchelsauce überziehen. Ansautierte, gewürzte Kirschtomaten, sowie gekochte, geschälte und halbierte Frühkartoffeln mit anrichten. Mit Schnittlauch bestreuen, mit abgeschnittener Kresse garnieren.



Tipps zum nachhaltigen Fischkauf finden Sie auf den Seiten des WWF und bei Greenpeace.