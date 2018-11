Start ins Gartenjahr

In der ersten, vegetativen Phase, wachsen die Triebe, Blätter und Wurzeln. In der zweiten, generativen Phase, wandeln sich die Blattknospen in Blütenknospen um, aus denen sich Blüten, Früchte und Samen entwickeln. Zu dieser Zeit verwendet die Pflanze kaum Kraft für das Wurzelwachstum. Pflanzt man also Stauden zu ihrer Blütezeit, bilden sie im Vergleich zum nicht blühenden Zustand weniger neue Wurzeln aus.