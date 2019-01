Staudenpflanzung im Frühjahr

Eine groß gewachsene Staude hat bereits eine tolle optische Wirkung, doch sie hat auch Nachteile: Sie ist wesentlich teurer als eine jüngere Pflanze und sie hat häufig Schwierigkeiten, im Boden einzuwurzeln und sich auf Dauer gut weiter zu entwickeln.



Den Umpflanzschock verkraften junge Stauden häufig besser. Gerade im Frühjahr haben sie ausreichend Zeit, gut im Boden zu wurzeln und so auch im späteren trockeneren Sommer ausreichend Feuchtigkeit in der Erde zu finden, um ihre bereits gewachsene Blattmasse zu versorgen. Wer preiswert gärtnern möchte, kauft also kleine Töpfe mit jungen Pflanzen – auch wenn so ein Staudenkauf schon eine Menge Vertrauen voraussetzt, denn je nach Pflanzengattung ist in manchen Töpfen rein gar nichts an gewachsenem Grün zu erkennen.