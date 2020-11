Steckrüben-Lammhackfrikadellen

Verbraucher | Volle Kanne - Rezept zum Download

Steckrüben in Öl bissfest glasig dünsten, abkühlen lassen. Lammhackfleisch mit Eiern, Brotwürfeln, Feigen und allen Gewürzen sowie Minze gut vermengen, Steckrüben zugeben, gut unter die Masse arbeiten. Daraus kleine Frikadellen formen, kurz durchziehen lassen und beidseitig in Öl goldgelb bei mäßiger Temperatur ausbraten.



Petersilienwurzeln und Pastinaken dünn abschälen, in kleine Würfel schneiden. Milch zum Kochen bringen, Pastinaken und Petersilienwurzel bissfest darin garen. Würfel von geschälten Süßkartoffeln zugeben, alles weichkochen und mit dem Pürierstab pürieren. Sauerrahm und Kurkuma zugeben, erneut pürieren und mit Salz dezent abschmecken.



Zwiebelwürfel in Öl andünsten, mit Mehl bestäuben und unterrühren, mit Kalbsfond aufgießen, circa zwei bis drei Minuten köcheln lassen.

Püree auf Tellern anrichten, Frikadellen ansetzen, mit der Zwiebelsauce nappieren, auf Wunsch mit Chilistroh ausgarnieren.